Читаю новость и радуюсь, но появляется вопрос

Читаю новость и радуюсь, но появляется вопрос

Фото: из открытых источников

Украина провела как минимум три испытания систем перехвата российских ракет "Орешник" в ближнем космосе – The Guardian.

Среди испытаний были запуски ракет-перехватчиков с высотных самолетов. Сейчас Украина работает над запуском таких систем в серийное производство, однако этому препятствует нехватка финансирования.

Тогда у меня вопрос: а как так получается, что на Единый телемарафон деньги есть, на е-бачки деньги есть, на увеличение бюджета на содержание Офиса президента деньги есть и даже на дома в Династии и залоги для Ермака, Галущенко, Мудрой и Ценова деньги есть, а на жизненно необходимые Украине системы перехвата российских ракет денег нет? Мне одному кажется, что это какие-то неправильные приоритеты?