Деньги на телемарафон есть, а на производство перехватчиков "Орешника" – нет
Читаю новость и радуюсь, но появляется вопрос
Читаю новость и радуюсь, но появляется вопрос
Украина провела как минимум три испытания систем перехвата российских ракет "Орешник" в ближнем космосе – The Guardian.
Среди испытаний были запуски ракет-перехватчиков с высотных самолетов. Сейчас Украина работает над запуском таких систем в серийное производство, однако этому препятствует нехватка финансирования.
Тогда у меня вопрос: а как так получается, что на Единый телемарафон деньги есть, на е-бачки деньги есть, на увеличение бюджета на содержание Офиса президента деньги есть и даже на дома в Династии и залоги для Ермака, Галущенко, Мудрой и Ценова деньги есть, а на жизненно необходимые Украине системы перехвата российских ракет денег нет? Мне одному кажется, что это какие-то неправильные приоритеты?
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