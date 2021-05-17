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17 мая 2021, 12:39 189

Нацполиция пришла с обысками на Киевский электровагоноремонтный завод

17 мая 2021, 12:39 189
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Правоохранители расследуют хищение средств предприятия
Правоохранители расследуют хищение средств предприятия
Фото: из открытых источников
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Работники Национальной полиции проводят следственные действия на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Известно, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, которое открыли в отношении чиновников предприятия.

Сейчас сотрудники Национальной полиции Украины проводят следственные действия по ранее открытым уголовным производствам в отношении должностных лиц ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод". Руководство АО "Укрзализныця" создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что уголовное дело открыли в начале этого года.

Правоохранители расследуют хищение средств предприятия в особо крупных размерах, которое по версии следствия, происходило в 2019 году.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ДФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.

обыски Укрзализныця чиновники уголовное дело Нацполиция

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