Фото: полиция

Во Львовской области 66-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения сбил 15-летних девочек, сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии опьянения). Ему грозит до трех лет заключения.

Водителя задержали, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ДТП произошло 7 ноября около 20:00 в поселке Шкло Яворивского района. Мужчина за рулем "ВАЗ-2101" выехал на тротуар и сбил четырех 15-летних девочек.

Всех несовершеннолетних доставили в больницу. Две девочки получили травмы средней степени тяжести. По двум другим продолжаются судмедэкспертизы, которые должны установить наличие и тяжесть травм.