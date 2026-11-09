Аварийные отключения в Ровенской области: без света часть Сарненщины и Ровно

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В Ровенской области в понедельник, 9 ноября, зафиксировали аварийные отключения электроэнергии. Без света осталась часть Сарненского района, а также отдельные районы областного центра

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, причиной обесточения в Сарненском районе стала аварийная ситуация.

В Ровно электроснабжение прекратили из-за перегрузки электросети.

Энергетики работают над устранением неисправностей и восстановлением электроснабжения в обоих случаях.

Напомним, вечером 8 ноября и в ночь на 9 ноября российские войска атаковали север Ровенской области. Под ударами оказались энергетическая инфраструктура, гражданское частное предприятие и жилищный сектор.