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14 мая 2021, 18:15 13

Обыски у коммунальщиков Киева продолжаются: ГБР заинтересовалось "Жилинвестстроем" и " Киевским городским БТИ"

14 мая 2021, 18:15 13
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Подозревают злоупотребление служебным положением экс-руководителем "Жилинвестстроя — УКБ"
Подозревают злоупотребление служебным положением экс-руководителем "Жилинвестстроя — УКБ"
Фото ГБР
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Государственное бюро расследований провело обыски на столичном коммунальном предприятии «Жилинвестстрой — УКБ» и КП «Киевское городское бюро технической инвентаризации».

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГБР.

Следователи территориального управления ГБР Киева провели обыски в КП "Жилинвесстрой — УКБ" по факту злоупотребления служебным положением его экс-руководителем. Предварительно установлено, что экс-чиновник разработал преступную схему и использовал в собственных целях подконтрольное предприятие, - говорится в сообщении.

ГБР установило, что бывший директор коммунального предприятия создал в Киеве благотворительное объединение, которому был выделен земельный участок под строительство. На этом участке началось возведение многоквартирного дома. Генеральным подрядчиком стало другое подконтрольное ему предприятие. Финансировалось строительство за счет средств и материалов, которые экономились на других подрядах КП "Жилинвестстрой - УКБ".

В дальнейшем право собственности на жилье в указанном многоквартирном доме безвозмездно получили приближенные к экс-руководителю лица, а также его заместитель и родственники, - заявили в ГБР.

Во время обысков изъята техническая документация на объект строительства, копии технических паспортов на квартиры и тому подобное.

Санкция ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось, в ДФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

обыски ГБР криминал Киев коммунальные предприятия

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