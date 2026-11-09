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09 ноября 2026, 12:34

В Украине из-за российских ударов обесточены потребители в 12 областях

09 ноября 2026, 12:34
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Иллюстративное фото: pixabay
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По состоянию на утро 9 ноября из-за российских атак часть потребителей в 12 областях Украины осталась без электроснабжения. Самая сложная ситуация – на Днепропетровщине и Киевщине

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких областях. Обесточивания зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Только за прошедшую неделю Россия 128 раз целенаправленно атаковала энергетический и нефтегазовый секторы. Всего зафиксировано 219 инцидентов, повлекших повреждение или уничтожение объектов соответствующей инфраструктуры.

Из-за значительных повреждений сложной остается ситуация на Днепропетровщине и Киевщине. Энергетики круглосуточно восстанавливают оборудование, однако работы усложняют постоянные воздушные тревоги.

В большинстве областей действуют графики почасовых отключений электроэнергии, для промышленности ограничение мощности. Из-за новых атак ситуация с электроснабжением может меняться в течение дня, иногда несколько раз в час.

Напомним, в Сумской области в результате атаки дрона на служебный автомобиль ранения получили трое энергетиков. Пострадавших доставили в больницу.

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