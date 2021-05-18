В СБУ объяснили, почему пришли с обысками в дом мэра Кличко

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Артема Дегтяренко, передает RegioNews.

В ведомстве утверждают, что пришли с обысками не до мэра столицы.

Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства по делу фальсифицированных нефтепродуктов", - сообщил Дехтяренко.

По его совам, обыски происходят одновременно в нескольких местах, в том числе и в доме, где проживает Кличко. Однако никакого отношения к мэру Киева они не имеют.

Детали спецоперации в СБУ обещают обнародовать позже.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что в дом, где расположена его квартира, пришли с обысками вооруженные силовики.