В столице продолжаются обыски, прокуроры пришли в "Киевгорсвет"
Работники Киевской городской прокуратуры совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски в коммунальном предприятии КГГА "Киевгорсвет", а также в офисах подрядных фирм.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, учредители частных фирм совместно с чиновниками "Киевгорсвета" во время работ по освещению столицы завышали стоимость их выполнения, а также проводили финансово-хозяйственные операции с фиктивными компаниями.
В ходе проведенных накануне обысков в других подрядных организациях, а также в КП "Киевгорсвет", были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что уже возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, которое привело к убыткам государственного бюджета.
Напомним, 12 мая стало известно, что в "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен.
Также сообщалось, что ГФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА.
Как стало известно, что прокуратура и ГФС проводят обыски в "Киевавтодоре"
Кроме того, 11 мая прошли обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.