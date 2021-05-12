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12 мая 2021, 18:00 85

В столице продолжаются обыски, прокуроры пришли в "Киевгорсвет"

12 мая 2021, 18:00 85
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Правоохранители расследуют финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева
Фото: Telegram
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Работники Киевской городской прокуратуры совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски в коммунальном предприятии КГГА "Киевгорсвет", а также в офисах подрядных фирм.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, учредители частных фирм совместно с чиновниками "Киевгорсвета" во время работ по освещению столицы завышали стоимость их выполнения, а также проводили финансово-хозяйственные операции с фиктивными компаниями.

В ходе проведенных накануне обысков в других подрядных организациях, а также в КП "Киевгорсвет", были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что уже возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, которое привело к убыткам государственного бюджета.

Напомним, 12 мая стало известно, что в "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен.

Также сообщалось, что ГФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА.

Как стало известно, что прокуратура и ГФС проводят обыски в "Киевавтодоре"

Кроме того, 11 мая прошли обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.

обыски прокуратура уголовное дело коррупция КГГА

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