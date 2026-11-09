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09 ноября 2026, 12:40

2 кг метамфетамина ежемесячно: на Запорожье разоблачили наркогруппировку

09 ноября 2026, 12:40
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Фото: Прокуратура Украины
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В Запорожской области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая занималась изготовлением и сбытом метамфетамина

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в августе 2025 года 37-летний житель Запорожья организовал наркобизнес и привлек к нему еще 12 знакомых. Группировка имела четкую структуру и распределение обязанностей: одни участники производили наркотики, другие занимались их фасовкой, хранением и сбытом.

Нарколаборатория была обустроена в частном доме. Оборудование и химические компоненты для производства закупали через Интернет и доверенных лиц. Ежемесячно там могли производить до 2 кг метамфетамина стоимостью около 5 млн грн по ценам "черного рынка".

Заказы принимали через мессенджеры, а наркотики продавали с помощью "закладок" и во время личных встреч. Чтобы скрыть свою деятельность, фигуранты использовали псевдонимы, регулярно меняли телефонные номера и мобильные устройства.

21 октября 2026 правоохранители провели 30 обысков в нарколаборатории и по местам жительства подозреваемых в Запорожской области и Киеве. В ходе следственных действий изъяли:

  • психотропные вещества,
  • химические компоненты,
  • лабораторное оборудование,
  • телефоны,
  • компьютеры,
  • банковские карты,
  • документы и автомобили.

Кроме того, в доме одного из участников обнаружили схрон с оружием, гранатами, выстрелами в гранатомет и более 450 патронов.

Пятерых участников группировки задержали. Организатора на Закарпатье недалеко от государственной границы при попытке выехать из Украины. Всех задержанных заключили под стражу без права внесения залога.

В зависимости от роли в деятельности преступной организации 13 лицам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255 и ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, с середины сентября ГБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.

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