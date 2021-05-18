"Киевский метрополитен" отрицает договорные отношения с компаниями, из-за которых его обыскивали

Фото ГФС

КП "Киевский метрополитен" заявляет, что не имеет договорных отношений с компаниями, которые фигурируют в расследовании дела об уплате налогов во время строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив "Виноградарь" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба " Киевского метрополитена", передает RegioNews.

В пресс-службе утверждают, что правоохранители в четверг, 13 мая, во время обысков в администрации КП запрашивали договорные документы в отношении ООО "Эмпориум бетон", ООО "Скайбуд", ООО "Завод автоштамп", ООО "Максисофт" и прочих, связанных с деятельностью ПАО "Киевметрострой" по строительству метро на Виноградарь.

Киевский метрополитен не имеет договорных отношений с указанными компаниями. По законодательству Украины, юридические лица не несут ответственности за деятельность третьих лиц, которые не влияют и не регламентируют их взаимоотношения, - указано в сообщении.

В то же время представителям городской прокуратуры и ГУ ГФС были предоставлены копии договоров между КП "Киевский метрополитен" и ПАО "Киевметрострой", в частности те, которые предоставлялись по запросам ранее.

Подчеркиваем, что Киевский метрополитен открыт к сотрудничеству и поддерживает нулевую толерантность к коррупции. Предприятие проходит все предусмотренные законодательством плановые и внеплановые проверки и аудиты. Предоставляет беспрепятственный доступ ко всем помещениям. Отчетность публикуется на сайте метрополитена, - отметили в КП.

Как сообщалось, 13 мая начаты обыски в КП "Киевский Метрополитен" и "Киевпастранс". Правоохранители подозревают уклонение от уплаты налогов.

На следующий день в ДФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.