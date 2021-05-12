Прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда"

Правоохранители расследуют завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен

Правоохранители расследуют завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен

Фото: из открытых источников

Работники прокуратуры по результатам сегодняшних обысков в киевском коммунальном предприятии "Спецжитлофонд" вручили подозрения действующему и бывшему заместителю директора, а также директору подрядной фирмы.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает RegioNews.

По результатам следственных действий, которые начались сегодня утром и в настоящее время продолжаются в офисах коммунального предприятия "Спецжилфонд" и подрядных фирмах, вручено сообщение о подозрении трем лицам, а именно заместителю КП "Спецжилфонд", бывшему заместителю КП "Спецжилфонд", директору подрядной фирмы", - говорится в сообщении.

Максимец добавила, что их подозревают в завладении деньгами бюджета столицы, которые были выделены на строительство и реконструкцию инженерных сетей.

Во время обысков у подозреваемых чиновников изъяли финансовую документацию и черновые записи, продолжаются следственные действия.

Напомним, 12 мая стало известно, что в "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен.