В Киеве горел продуктовый рынок: огонь уничтожил 5 павильонов

Среди людей пострадавших нет

Среди людей пострадавших нет

Фото: ГСЧС

В ночь на субботу в столице на территории одного из продуктовых рынков в Святошинском районе произошел пожар.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

6 февраля, в 01: 40 на территории рынка на вул. Чернобыльская, 16/80 в Святошинском районе возник пожар. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

В результате пожара уничтожено 5 продуктовых павильонов и 2 повреждены.

Отмечается, что произошло возгорание одноэтажного торгового павильона размером 3х4 кв.м, с распространением на 6 рядом стоящих продуктовых павильонов общей площадью 300 кв.н.

В 2:17 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение пламени. В 2:35 - пожар был ликвидирован", - отметили в ведомстве.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, одному из работников объявили о подозрении в деле пожара в больнице Запорожье.