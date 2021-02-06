Во Львове из-за пожара в многоэтажке погибла женщина (ВИДЕО)

Еще трое человек были госпитализированы, среди них - ребенок

Еще трое человек были госпитализированы, среди них - ребенок

Фото: скриншот видео

Во Львове в ночь на 6 февраля произошел пожар - он возник в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных вся квартира была охвачена огнем и токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил всю лестничную клетку дома. Во время разведки пожара и осмотра задымленных помещений дома спасатели обнаружили без сознания двух людей, которых на руках вынесли на улицу и с признаками отравления продуктами горения передали медикам.

Также из охваченного дымом дома спасатели вынесли на руках ребенка, которого медики госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения. Всего из задымленных помещений пожарные в спасательных устройствах вывели на свежий воздух 8 человек", - говорится в сообщении.

В квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Погибшей оказалась мать хозяйки квартиры. В 00:48 пожарные локализовали пожар и в 00:54 полностью ликвидировали в составе 3-х звеньев газодымозащитной службы.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала предварительную причину гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожье. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.