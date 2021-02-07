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07 февраля 2021, 11:25 45

В Киеве известному журналисту сожгли второе авто за два года

07 февраля 2021, 11:25 45
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Ночью сгорело авто Citroen C5 журналиста и политтехнолога Владимира Егорова
Ночью сгорело авто Citroen C5 журналиста и политтехнолога Владимира Егорова
Фото: скрин видео
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Этой ночью неизвестный преступник на автостоянке сжег автомобиль Citroen C5 журналиста и политтехнолога Владимира Егорова.

Об этом Владимир Егоров написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

О произошедшем узнал от сотрудников охраны стоянки в 01:20, когда машина уже горела и приехали пожарные и сотрудники полиции. После звонка снял видео, так как проживаю рядом со стоянкой. Никто не пострадал, кроме гаражей и моего автомобиля, который уничтожен полностью", – рассказал Егоров.

Журналист считает, что причина пожара – это поджог, и связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью. Сотрудники полиции зафиксировали следы к авто и приблизительное место, откуда неизвестный проник на стоянку и поджег автомобиль. Соседи Егорова перед возгоранием машины слышали хлопок, что также подтверждает версию поджога.

Сотрудники полиции зафиксировали следы до машины и от машины и приблизительное место, откуда неизвестный (исполнитель) проник на стоянку, и осуществил сам поджог. Сейчас жду экспертизу. Последние годы занимаюсь политической, журналистской работой и сегодняшнее событие связываю именно с ней", – добавил Егоров.


Как известно, два года назад авто тогда еще редактора телеканала TVi Владимира Егорова также подожгли неизвестные.

Друзья, произошло неприятное событие Сегодня ночью (примерно в 01.00) был подожжен мой автомобиль Citroen C5 Aircross....

Posted by Владимир Егоров on Saturday, February 6, 2021

Напомним, в селе Малодолинское Одесской области в ночь на 6 февраля произошел поджог машины, которая принадлежит семье журналистов. В полиции рассматривают несколько версий поджога - среди них и журналистская деятельность, и конфликты с соседями.

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