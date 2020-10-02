Из-за пожаров в Луганской области открыли уже 10 уголовных дел, - Шмыгаль

Всего от огня пострадали от 250 до 300 домов

Всего от огня пострадали от 250 до 300 домов

Фото: Кабмин

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Луганскую область, передает RegioNews.

По его словам, от огня пострадали от 250 до 300 домов.

Общая ситуация, по состоянию на сейчас следующая: от пожара пострадали от 19 тысяч гектар лесных насаждений. Возбуждено 10 уголовных производств", - сообщил премьер-министр.

Он отметил, что в результате пожаров погибли 8 человек, в том числе один работник Гослесагентства, еще 17 человек находятся в больницах.

Также глава правительства сообщил, что причины будут названы после завершения расследования, в целом по Украине пострадали от пожаров более 25 тысяч гектар.

Это причина, по которой мы должны разработать стратегию реагирования. Гослесагентство должно немедленно разработать и утвердить стратегию борьбы и предупреждения пожаров. На Луганщине надо разработать такой план, чтобы ситуация не повторялась", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.

Відомо, що станом на вечір 1 жовтня у Луганській області рятувальники гасять понад 30 пожеж. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 2 октября, приехал с рабочим визитом в Луганскую область.