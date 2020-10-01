Пожары на Луганщине: погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков

Огнем охвачено более 10 тысяч гектаров

Огнем охвачено более 10 тысяч гектаров

Фото: из открытых источников

Масштабные пожары в Луганской области привели к смерти 4 людей, один из них - лесничий, а еще трое были госпитализированы с отравлением угарным газом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Луганской облгосадминистрации.

По фактам масштабных пожаров начаты уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности. Продолжаются неотложные следственные действия.

Четыре человека погибли, один из них — лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Причины возгораний установит следствие", - говорится в сообщении.

По данным председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, в поджоге виноваты боевики. Российские наемники на Донбассе осуществляют обстрел лесного массива в районе КПВВ и в результате провокаций возникают новые очаги пожаров. С вечера фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории.

К тушению пожаров готовы привлечь авиацию.

Два самолета стоят готовы. Мы связались с командованием, постоянно запрашиваем режим тишины. Если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет", - заявил Гайдай.

Всего в области, по состоянию на утро 1 октября, зафиксировано 146 пожаров в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы, продолжается тушение - 64.

Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется. Продолжается тушение огня и эвакуация населения - эвакуированы 95 человек.

К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Напомним, на Луганщине в шести селах одновременно вспыхнули пожары, местные власти считают, что это произошло не случайно.

30 сентября на Луганщине из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.