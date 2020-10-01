18:36  01 октября
"Красные" Канев и Тернополь: в Украине обновили карантинное зонирование
09:02  01 октября
Местные выборы: в Украине начали создавать участковые комиссии
17:40  01 октября
Стало известно, сколько бюджетных средств потратили на борьбу с COVID-19
UA | RU
UA | RU
01 октября 2020, 19:50 11

В Луганской области спасатели до сих пор тушат более 30 пожаров

01 октября 2020, 19:50 11
Читайте також українською мовою
Ориентировочная площадь территории, пройденной огнем, составляет более 11 тыс. га
Ориентировочная площадь территории, пройденной огнем, составляет более 11 тыс. га
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

На территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров, возникших вчера, 30 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Из самых сложных восьми очагов один очаг возгорания (№1) между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) в 12:30 1 октября ликвидирован. По состоянию на 18:00 продолжается тушение семи основных очагов", - говорится в сообщении.

Также известно, что существует угроза распространения огня на села Смоляниново и Александровка, туда направлены два автобуса для возможной эвакуации жителей.

В ГСЧС добавили, что угрозы распространения огня в сторону города Северодонецк нет.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.

пожар огонь спасатели ГСЧС Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Правительство сегодня соберется на заседание из-за пожаров на Луганщине
01 октября 2020, 18:11
В Станице Луганской звучат взрывы и горит целая улица
01 октября 2020, 17:05
Пожар на Луганщине: огонь охватил КПВВ "Станица Луганская"
01 октября 2020, 15:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Все блоги »