В Луганской области спасатели до сих пор тушат более 30 пожаров

Ориентировочная площадь территории, пройденной огнем, составляет более 11 тыс. га

Ориентировочная площадь территории, пройденной огнем, составляет более 11 тыс. га

Фото: ГСЧС

На территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров, возникших вчера, 30 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Из самых сложных восьми очагов один очаг возгорания (№1) между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) в 12:30 1 октября ликвидирован. По состоянию на 18:00 продолжается тушение семи основных очагов", - говорится в сообщении.

Также известно, что существует угроза распространения огня на села Смоляниново и Александровка, туда направлены два автобуса для возможной эвакуации жителей.

В ГСЧС добавили, что угрозы распространения огня в сторону города Северодонецк нет.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.