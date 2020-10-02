Через пожежі на Луганщині відкрили вже 10 кримінальних справ, - Шмигаль

Загалом від вогню постраждали від 250 до 300 будинків

Загалом від вогню постраждали від 250 до 300 будинків

Фото: Кабмін

У Луганській області від пожеж постраждали близько 19 тисяч гектарів лісових насаджень, було порушено вже 10 кримінальних справ.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Луганську область, передає RegioNews.

За його словами, від вогню постраждали від 250 до 300 будинків.

Загальна ситуація, станом на зараз наступна: від пожежі постраждали від 19 тисяч гектар лісових насаджень. Порушено 10 кримінальних проваджень", - повідомив прем'єр-міністр.

Він зазначив, що в результаті пожеж загинули 8 людей, зокрема один працівник Держлісагенства, ще 17 людей знаходяться у лікарнях.

Також глава Уряду повідомив, що причини будуть названі після завершення розслідування, загалом по Україні постраждали від пожеж більше 25 тисяч гектар.

Це причина, через яку ми маємо розробити стратегію реагування. Держлісагентство має негайно розробити і затвердити стратегію боротьби й попередження пожеж. На Луганщині треба розробити такий план, щоб ситуація не повторювалася",- сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.

Известно, что по состоянию на вечер 1 октября в Луганской области спасатели до сих пор тушат более 30 пожаров. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 2 жовтня, приїхав з робочим візитом у Луганську область.