Группа будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте чрезвычайной ситуации

Группа будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте чрезвычайной ситуации

Фото: ГСЧС

В Луганскую область, где продолжаются масштабные лесные пожары, вылетела специальная правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В состав группы также вошли глава ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, глава Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство) Василий Кузевич, и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в #Луганской области В состав группы также вошли... Опубликовано ГСЧС Украины Четверг, 1 октября 2020 г.

Напомним, на Луганщине в шести селах одновременно вспыхнули пожары, местная власть считает, что это произошло не случайно.

30 сентября на Луганщине из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

По состоянию на 9 часов утра 1 октября погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков.

По последним данным количество погибших в лесных пожарах на Луганщине выросла до 5 человек.

Президент поручил Генпрокурору Ирине Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.