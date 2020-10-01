10:01  01 октября
В Украине снова более 4000 новых случаев COVID-19
09:02  01 октября
Местные выборы: в Украине начали создавать участковые комиссии
08:46  01 октября
Обострение на Донбассе: боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
01 октября 2020, 10:28 5

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области

01 октября 2020, 10:28 5
Читайте також українською мовою
Группа будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте чрезвычайной ситуации
Группа будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте чрезвычайной ситуации
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Луганскую область, где продолжаются масштабные лесные пожары, вылетела специальная правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В состав группы также вошли глава ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, глава Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство) Василий Кузевич, и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в #Луганской области В состав группы также вошли...

Опубликовано ГСЧС Украины Четверг, 1 октября 2020 г.

Напомним, на Луганщине в шести селах одновременно вспыхнули пожары, местная власть считает, что это произошло не случайно.

30 сентября на Луганщине из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

По состоянию на 9 часов утра 1 октября погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков.

По последним данным количество погибших в лесных пожарах на Луганщине выросла до 5 человек.

Президент поручил Генпрокурору Ирине Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

лес пожар Луганщина правительство Луганская область комиссия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине
01 октября 2020, 10:19
Возросло число погибших в лесных пожарах на Луганщине
01 октября 2020, 10:04
Пожары на Луганщине: погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков
01 октября 2020, 08:14
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Мэр Каменского "жалит" конкурентов карманной партией "Бджола"
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Виктор Таран
Все блоги »