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01 октября 2020, 10:19 2

Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине

01 октября 2020, 10:19 2
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На пожаре на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре
На пожаре на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре
Фото: ГСЧС Украины
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Силовики открыли уголовные производства по фактам пожаров, устанавливаются количество поврежденных зданий и размеры ущерба от огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента и Нацполицию Украины

В Офисе президента в частности отметили, что по состоянию на это время сил и средств для ликвидации пожаров хватает, но нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня.

Приняли к сведению сообщение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой относительно уголовных производств, начатых по факту пожаров. Учитываем также информацию о провокационные обстрелы, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли привести по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые в эти дни на линии разграничения", - сообщили в Офисе президента.

Относительно масштабных лесных пожаров в Луганской области: https://bit.ly/36ntDVQ

Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 30 сентября 2020 г.

В свою очередь в Нацполиции сообщили, что в Единый реестр досудебных расследований полицейские внесли семь уголовных производств по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается количество поврежденных зданий и сооружений в населенных пунктах, где зафиксированы пожары, а также размер убытков.

#Луганщина По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств в Результате пожаров погибло 4...

Опубликовано Национальная полиция Украины Среда, 30 сентября 2020 г.

Напомним, на Луганщине в шести селах одновременно вспыхнули пожары, местная власть считает, что это произошло не случайно.

30 сентября на Луганщине из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

По состоянию на 9 часов утра 1 октября погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков.

По последним данным количество погибших в лесных пожарах на Луганщине выросла до 5 человек.

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