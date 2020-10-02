КПВВ "Станица Луганская" остается закрытым – пограничники

Очаги пожара вокруг КПВВ потушили

Очаги пожара вокруг КПВВ потушили

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В Луганской области контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения по состоянию на утро 2 октября временно закрыт в связи с пожаром, риски распространения огня все еще сохраняются.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Возгорания, которые вчера охватили сервисную зону у КПВВ, погашены. Возгорание на территории КПВВ не допущено. Однако, угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, все еще не исключается", - говорится в сообщении.

Сейчас у контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию. В пограничном подразделении создан резерв, который готов оперативно реагировать на изменения обстановки. Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ.

Напомним, 30 сентября спасатели пытались потушить помещения в пункте пропуска "Станица Луганская", все гражданские лица выведены на безопасное расстояние.