В Украине за сутки зафиксировано 13 нарушений избирательного процесса

Больше всего сообщений выявлено во Львовской области - 67 и в городе Киеве - 24,

Больше всего сообщений выявлено во Львовской области - 67 и в городе Киеве - 24,

Фото: из открытых источников

В течение суток в ЕРДР внесены сведения по тринадцати уголовных правонарушений, также в полицию поступило 240 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 2048 сообщений, связанных с избирательным процессом. Всего в ЕРДР внесены сведения по 156 уголовных правонарушений: 87 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 69 - связанные с избирательным процессом. Также составлено 309 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом. Ранее сообщалось, что кандидаты в мэры не обращались в Национальную полицию с просьбами о предоставлении им охраны.

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