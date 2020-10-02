10:01  02 октября
Количество новых заболевших коронавирусом приближается к 5 тысяч за сутки
11:23  02 октября
Из-за пожаров в Луганской области открыли уже 10 уголовных дел, - Шмыгаль
08:13  02 октября
Ситуация на Донбассе: враг дважды нарушил режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 октября 2020, 10:59 1

В Украине за сутки зафиксировано 13 нарушений избирательного процесса

02 октября 2020, 10:59 1
Читайте також українською мовою
Больше всего сообщений выявлено во Львовской области - 67 и в городе Киеве - 24,
Больше всего сообщений выявлено во Львовской области - 67 и в городе Киеве - 24,
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение суток в ЕРДР внесены сведения по тринадцати уголовных правонарушений, также в полицию поступило 240 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 2048 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Всего в ЕРДР внесены сведения по 156 уголовных правонарушений: 87 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 69 - связанные с избирательным процессом.

Также составлено 309 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Ранее сообщалось, что кандидаты в мэры не обращались в Национальную полицию с просьбами о предоставлении им охраны.

выборы уголовное дело полиция Нацполиция Уголовная ответственность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Все блоги »