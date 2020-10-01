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01 октября 2020, 13:01 12

Масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией

01 октября 2020, 13:01 12
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Пожары классифицируются как ЧС регионального уровня природного характера с угрозой обретения признаков государственного уровня
Пожары классифицируются как ЧС регионального уровня природного характера с угрозой обретения признаков государственного уровня
Фото: Facebook
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Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на Луганщине классифицировала лесные пожары в регионе как чрезвычайные ситуации природного характера.

Такое решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Regionews.

Чрезвычайное происшествие, что возникла 30 сентября в результате пожара на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьих хозяйств, комиссией предварительно классифицировано как чрезвычайную ситуацию регионального уровня, природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня. В Станично-Луганском районе – как чрезвычайную ситуацию объектового уровня, природного характера", - сообщил Гайдай.

Ранее сообщалось, что в Луганской области из-за масштабных пожаров жертвами стали уже 8 человек, а 10 человек были госпитализированы.

пожар Луганщина спасатели Луганская область область
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