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02 октября 2020, 08:44 5

Шмыгаль едет на Луганщину с рабочим визитом

02 октября 2020, 08:44 5
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Причиной для визита является лесные пожары в области
Причиной для визита является лесные пожары в области
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 2 октября, посетит с рабочим визитом Луганскую область, чтобы оценить масштаб пожаров и скоординировать процесс преодоления последствий стихийного бедствия.

Как сообщает RegioNews, вместе с премьером область посетят глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Известно, что 30 сентября на Луганщине возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс га. По состоянию на 19:00 1 октября сообщалось об 11 погибших и 17 госпитализированных.

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

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