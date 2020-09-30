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30 сентября 2020, 18:22 4

На Луганщине из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел

30 сентября 2020, 18:22 4
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30 сентября произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки
30 сентября произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки
Фото: ГСЧС
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На Луганщине продолжается ликвидация лесных пожаров вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что на территории области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

Там в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня на общей площади 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Из-за шквалистого ветра лесной пожар распространился на территорию с. Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения с. Муратово и с. Капитаново. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Также продолжаются пожары лесного массива на общей площади около 10 га в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района, а также на общей площади около 8 га между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

Здесь существует угроза распространения огня на населенные пункты, количество поврежденных огнем зданий и сооружений уточняется.

Всего к тушению лесных пожаров в трех районах привлечено 192 человека и 44 единицы техники. Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

Напомним, на Луганщине в шести селах одновременно вспыхнули пожары, местные власти считают, что это произошло не случайно.

поджог пожар спасатели ГСЧС Луганская область
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