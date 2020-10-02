Пожары на Луганщине: под огнем находятся более 13 тысяч гектаров

Под угрозой 32 населенных пункта области

Под угрозой 32 населенных пункта области

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По состоянию на утро 2 октября, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 13 тысяч гектаров. В результате пожаров погибло 9 человек, госпитализированы 17 и еквакуйовано 150 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ГСЧС.

Наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов: Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниновое, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка.

Всего к тушению привлечены 2 тыс. 557 человек и 264 ед. техники, из них от ГСЧС 687 человек личного состава и 158 единиц техники (из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей), в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8, которыми в течение 1 октября осуществлено 60 сбросов (246 т воды).

На месте также работают психологи областного управления ГСЧС.

Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров.

Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади.

Ранее сообщалось, что на территории Луганской области продолжается тушение более чем 30 пожаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.