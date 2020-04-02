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02 апреля 2020, 18:40 17

За нарушение карантина полиция открыла 35 уголовных производств

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02 апреля 2020, 18:40 17
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В течение всего периода действия карантина следователи Национальной полиции расследуют 35 уголовных дел по факту нарушения ограничительных мер
Фото: flickr
В течение всего периода действия карантина следователи Национальной полиции расследуют 35 уголовных дел по факту нарушения ограничительных мер

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает RegioNews.

В полиции сообщают, что были составлены почти 3,5 тысяч административных протоколов по факту нарушения правил карантина людей.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, за нарушение режима самоизоляции оштрафованы 130 граждан, вернувшихся из-за рубежа.

"Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом заплатит штраф 17 тысяч гривен", - сказал Геращенко.

Также полиция осуществляет выборочный мониторинг соблюдения режима самоизоляции.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта.

По состоянию на утро 2 апреля в Украине подтверждены 804 случая COVID-19, 20 летальных и 13 человек выздоровели.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.


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