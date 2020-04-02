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02 квітня 2020, 18:40 4

За порушення карантину поліція відкрила 35 кримінальних проваджень

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02 квітня 2020, 18:40 4
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Упродовж всього періоду дії обмежень у зв'язку із запровадженням карантину слідчі Національної поліції розслідують 35 кримінальних справ за фактом порушення обмежувальних заходів
Фото: flickr
Упродовж всього періоду дії обмежень у зв'язку із запровадженням карантину слідчі Національної поліції розслідують 35 кримінальних справ за фактом порушення обмежувальних заходів

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає RegioNews.

В поліції повідомляють, що було складено майже 3,5 тисяч адміністративних протоколів за фактом порушення правил карантину людей.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, за порушення режиму самоізоляції оштрафовані 130 громадян, що повернулись з-за кордону.

"Будемо дзвонити їм і нагадувати про вимогу перебувати вдома, виїжджати з перевірками. Якщо людину не застанемо, складемо адміністративний протокол, а він потім заплатить штраф 17 тисяч гривень", - сказав Геращенко.

Також поліція здійснює вибірковий моніторинг дотримання режиму самоізоляції.

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Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня.

Станом на ранок 2 квітня в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19, 20 летальних і 13 людей одужали.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.


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