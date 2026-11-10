На Днепропетровщине будут судить мужчину за смерть сожительницы

Фото: полиция Днепропетровской области

В Каменском на Днепропетровщине будут судить 45-летнего мужчину за смертельное избиение 53-летней сожительницы. Во время ссоры он ударил женщину бутылкой по голове. Кроме того, фигурант без ее разрешения перевел на собственную банковскую карту 40 тысяч гривен кредитных средств с ее счета

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло ночью 10 августа по месту жительства сожителей. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, во время которой он схватил бутылку и ударил пострадавшую по голове. От полученных тяжких телесных повреждений 53-летняя женщина скончалась.

На место происшествия прибыли полицейские Каменского райуправления полиции. Правоохранители провели первоочередные следственные действия, установили обстоятельства преступления и задержали 45-летнего мужчину.

В ходе досудебного расследования следователи выяснили еще один эпизод его противоправной деятельности. Утром того же дня мужчина без разрешения сожительницы воспользовался ее мобильным телефоном и перевел 40 тысяч гривен кредитных средств с ее банковского счета на собственную карту.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт был направлен в суд.

Мужчине инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УК Украины), несанкционированное вмешательство в работу информационных систем (ч. 1 ст. 361 УК Украины) и кражу, совершенную в условиях военного положения (ч. 4).

Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка . Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила его.