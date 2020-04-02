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02 апреля 2020, 17:13 19

Украинцы хуже всего относятся к Ермаку и Авакову - опрос

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02 апреля 2020, 17:13 19
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Украинцы лучше относятся к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Дмитрию Разумкову, и хуже всего - к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и министру внутренних дел Арсену Авкову
Фото: Facebook
Украинцы лучше относятся к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Дмитрию Разумкову, и хуже всего - к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и министру внутренних дел Арсену Авкову

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

Сообщается, что к президенту Зеленскому положительно относятся 46% респондентов, что на 2% меньше, чем в феврале. Нейтрально президента оценивают 33%, этот показатель вырос на 4% по сравнению с прошлым месяцем.

Негативно к президенту относятся 21%, в прошлом месяце этот показатель составлял 24%.

К Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика, это на 1% больше, чем в феврале.

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля положительно оценивают 11% тех, кто знает политика, нейтрально - 65%, отрицательно - 25%.

Личность главы Офиса президента Украины Андрея Ермака положительно оценивают лишь 6% граждан, в феврале этот показатель составлял 12%, отрицательно - 38%, нейтрально - 56%.

Работу министра внутренних дел Арсена Авакова положительно оценивают 12%, нейтрально - 53% и негативно - 35%.

40% опрошенных назвали удачными действия власти по противодействию эпидемии коронавируса и 48% придерживаются противоположного мнения.

Большинство украинцев (75%) считают, что борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешна и только 10% видят успехи. Еще 65% не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел.

Почти половина украинцев (49%) считает, что ограничительные меры, направленные на противодействие эпидемии коронавируса, были приняты вовремя, 38% думают, что власть опоздала с противодействием эпидемии и 5% - что ограничительные меры были предприняты преждевременно.

43% опрошенных украинцев выступают за более жесткие меры обеспечения карантина, и только 1% считает, что никаких ограничительных мер вводить не нужно.

В то же время 43% респондентов больше боятся экономических последствий карантина, чем эпидемии коронавируса.

Опрос проводился с 27 по 30 марта 2020 годв методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины старше 18 лет.

В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что 62% опрошенных украинцев выступают против закрепления в Конституции "особого статуса" для временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Согласно данным исследования Центра Разумкова, 53% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Президента по последним данным социологов готовы поддержать только 40% украинцев.

За президентскую партию "Слуга народа” готовы проголосовать 21,7% граждан, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,7% респондентов, за "Европейскую солидарность" — 6.0%, и за Всеукраинское об'єднання "Батьківщина" — 5,0%.


коронавирус Владимир Зеленский Андрей Ермак карантин опрос коррупция
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