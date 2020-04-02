Коронавирус в Украине: больных более 800 и 20 смертей
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Центр общественного здоровья Украины.
В частности, случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 51 случай;
Волынская обл. — 10 случаев;
Днепропетровская обл. — 10 случаев;
Донецкая обл. — 7 случаев;
Житомирская обл. — 6 случаев;
Закарпатская обл. — 1 случай;
Запорожская обл. — 19 случаев;
Ивано-Франковская область — 74 случая;
м. Киев — 160 случаев;
Киевская обл. — 64 случая;
Кировоградская обл. — 7 случаев;
Львовская обл. — 11 случаев;
Луганская обл. — 3 случая;
Одесская обл. — 14 случаев;
Полтавская обл. — 5 случаев;
Ровенская обл. — 19 случаев;
Сумская обл. — 26 случаев;
Тернопольская обл. — 106 случаев;
Харьковская обл. — 1 случай;
Херсонская обл. — 4 случая;
Хмельницкая обл. — 6 случаев;
Черкасская обл. — 54 случая;
Черновицкая обл. — 143 случая;
Черниговская обл. — 3 случая.
Как отмечается, всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19, 13 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
С начала года Центр общественного здоровья получил 3 834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине было 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.
1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.
- 12:18 02 апреля Один за одним: гумпомощь из Китая будет прилетать ежедневно 24/7
- 12:05 02 апреля Антисептики и маски нас не уберегли: глава Запорожского облсовета рассказал, как его семья лечится от Covid-19
- 12:00 02 апреля Тернопольская область: количество больных COVID-19 превысило сотню, среди них 7 детей
- 11:59 02 апреля Назначили первого заместителя генпрокурора Украины
- 11:49 02 апреля В Минздраве заявили, что все жертвы коронавируса в Украине – люди за 50
- 11:40 02 апреля Бизнес Харькова тратит миллионы на помощь медикам, а Кернес – на зоопарк
- 09:08 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака