Коронавирус в Украине: больных более 800 и 20 смертей

По состоянию на утро 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 804 случая COVID-19

Фото: prm.ua

По состоянию на утро 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 804 случая COVID-19

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Центр общественного здоровья Украины.

В частности, случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 51 случай;

Волынская обл. — 10 случаев;

Днепропетровская обл. — 10 случаев;

Донецкая обл. — 7 случаев;

Житомирская обл. — 6 случаев;

Закарпатская обл. — 1 случай;

Запорожская обл. — 19 случаев;

Ивано-Франковская область — 74 случая;

м. Киев — 160 случаев;

Киевская обл. — 64 случая;

Кировоградская обл. — 7 случаев;

Львовская обл. — 11 случаев;

Луганская обл. — 3 случая;

Одесская обл. — 14 случаев;

Полтавская обл. — 5 случаев;

Ровенская обл. — 19 случаев;

Сумская обл. — 26 случаев;

Тернопольская обл. — 106 случаев;

Харьковская обл. — 1 случай;

Херсонская обл. — 4 случая;

Хмельницкая обл. — 6 случаев;

Черкасская обл. — 54 случая;

Черновицкая обл. — 143 случая;

Черниговская обл. — 3 случая.

Как отмечается, всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19, 13 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья получил 3 834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине было 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.