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Ирина Федоляк
Журналист
02 апреля 2020, 17:58 1

На въездах и выездах из Тернополя создадут 10 контрольно-пропускных пунктов

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02 апреля 2020, 17:58 1
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В самом городе за соблюдением порядка будут следить пешие патрули
Фото: Тернопольский штаб
В самом городе за соблюдением порядка будут следить пешие патрули

На въездах в Тернополь обустраивают контрольно-пропускные пункты, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

На время карантина при въезде в Тернополь установлен особый режим вьезда граждан и транспортных средств, в случае необходимости будет проводиться санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Работники КПП имеют право провести температурный скрининг водителю и пассажирам, выяснить историю путешествий и причины конкретной поездки.

При выявлении людей с повышенной температурой тела в пределах 37,1-38,0°C, работники КПП будут рекомендовать обратиться к семейному врачу или на "горячую линию" 098 441 59 81.

При обнаружении повышенной температуры тела более 38°C работники КПП предлодат водителям и пассажирам остаться на месте до прибытия бригады экстренной медицинской помощи.

Работать КПП будут днем с 7:00 до 19:00. Ночью профилактические и противоэпидемические мероприятия будут осуществлять автопатрули.

В Тернополе запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора, запрещена работа всех рынков, бань, саун, парикмахерских салонов, объектов бытового обслуживания, торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, заведений ресторанного бизнеса, общественного питания, баров, кафетериев, кинотеатров, театров, музеев, библиотек, парков, аттракционов и т. п

В Тернополе запретили детям выходить на улицу без взрослых. В городе запретили пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках больше двух человек.

Напомним, в Тернополе по 10 тысяч гривен доплаты получат медики, которые работают с больными COVID-19. Доплату получат врачи и медицинские сестры.

В Тернопольской области врачи заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19. Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточное, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики.

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