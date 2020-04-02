В Украине на коронавирус заболели 57 детей

В Украине зафиксировано 804 случая заболевания COVID-19. Более 60% это люди от 30 до 60 лет

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В Украине зафиксировано 804 случая заболевания COVID-19. Более 60% это люди от 30 до 60 лет

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