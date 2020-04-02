В Украине на коронавирус заболели 57 детей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
Коронавируснуа инфекция подтверждена у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, из которых 15 — на искусственной вентиляции легких.
Большая часть заболевших это люди от 30 до 60 лет – 60,7%.
Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство из них в возрасте от 50-ти лет.
13 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
За контактными лицами выявленных или подтвержденных случаев COVID-19 проводится мониторинг состояния здоровья.
Аналитика подтвержденных случаев COVID-19 (по состоянию на 2 апреля, 10:00) Новую коронавірусну инфекцию подтвержден у 57...Опубликовано Центр общественного здоровья Украины Четверг, 2 апреля 2020 г.
Самое большое количество больных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях, там показатели инфицированных превысили сотню.
В Тернопольской области среди заболевших 7 детей. Количество больных растет в Монастырском, Залищицком и Козивском районах.
Кроме того, в Тернопольской области врачи заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19. Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточное, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики.
В Черновицкой области за минувшие сутки официально подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых 10 врачей, четверо из них заразились на рабочем месте.
Напомним, в Минздраве заявили, что все жертвы коронавируса в Украине – люди за 50. Больше всего на летальность влияют сопутствующие заболевания и возраст.
В Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта.
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