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Ирина Федоляк
Журналист
02 апреля 2020, 12:33 28

В Украине на коронавирус заболели 57 детей

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02 апреля 2020, 12:33 28
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В Украине зафиксировано 804 случая заболевания COVID-19. Более 60% это люди от 30 до 60 лет
Фото из открытых источников
В Украине зафиксировано 804 случая заболевания COVID-19. Более 60% это люди от 30 до 60 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Коронавируснуа инфекция подтверждена у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, из которых 15 — на искусственной вентиляции легких.

Большая часть заболевших это люди от 30 до 60 лет – 60,7%.

Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство из них в возрасте от 50-ти лет.

13 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

За контактными лицами выявленных или подтвержденных случаев COVID-19 проводится мониторинг состояния здоровья.

Аналитика подтвержденных случаев COVID-19 (по состоянию на 2 апреля, 10:00) Новую коронавірусну инфекцию подтвержден у 57...

Опубликовано Центр общественного здоровья Украины Четверг, 2 апреля 2020 г.

Самое большое количество больных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях, там показатели инфицированных превысили сотню.

В Тернопольской области среди заболевших 7 детей. Количество больных растет в Монастырском, Залищицком и Козивском районах.

Кроме того, в Тернопольской области врачи заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19. Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточное, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики.

В Черновицкой области за минувшие сутки официально подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых 10 врачей, четверо из них заразились на рабочем месте.

Напомним, в Минздраве заявили, что все жертвы коронавируса в Украине – люди за 50. Больше всего на летальность влияют сопутствующие заболевания и возраст.

В Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта.

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