В Тернопольской области врачи заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19

Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточно, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики

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Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточно, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на врача Козовской центральной районной клинической больницы Дмитрия Карача в Facebook.

"Мы, группа медицинских работников Козовского района Тернопольской области, хотим не просто обратиться, а громко кричать и бить тревогу пока еще не поздно. Представителями государственной власти распространяется ложная информация о надлежащей готовности медицинских учреждений Тернопольской области оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. Мы со всей ответственностью заявляем, что это не соответствует действительности ", - говорится в обращении медиков.

Медперсонал готов выполнить свой долг перед пациентами. Но готовность медицинских учреждений к работе в условиях пандемии на этом заканчивается.

"Материальное оснащение нашей, как и многих соседних районных больниц, в разрезе сегодняшних проблем по большому счету равен нулю. Минимальное количество несовершенных средств защиты, приобретенных всеми правдами и неправдами за счет неравнодушных бизнесменов, украинской диаспоры разных стран, работников и просто жителей района не решат проблемы защиты персонала больниц от коронавируса и закончатся за 2-3 дня после массового поступления больных коронавирусом", - пишет медик.

Заболев, медицинский персонал станет непригодным для лечения пациентов не только с коронавирусной инфекцией, но и с такими заболеваниями как острый аппендицит, травмы, кровотечения, болезни сердца, гнойные заболевания и другие, люди начнут массово умирать и от них.

Подобная ситуация разворачивается сейчас в Монастырском районе, где в результате незащищенности индивидуальными средствами из-за халатности чиновников заразились медработники, а руководство больницы вынуждено просить защитные костюмы и другие средства защиты в больницах соседних районов.

"Каково же было наше удивление и возмущение, когда в вечерних новостях по телевидению начальник областного управления на всю страну объявил, что в Монастырисской районной больнице медики обеспечены всем необходимым для оказания помощи в условиях пандемии", - возмущаются врачи.

27 марта медики в телефонном режиме общались с коллегами из Монастырского района. Число инфицированных и заболевших за сутки увеличилось, в то время как количество медиков, способных работать, катастрофически уменьшилось. Сейчас весь состав семейной медицины инфицирован, включая главного врача, и находится на обсервации.

Пробирок для забора материала на выявление коронавируса не хватает. А если отсутствует диагностика - данные о распространении инфекции нельзя считать достоверными.

Худшая маска от одной гривны подорожала до шестнадцати. Установка для обогащения кислородом от 80 000 грн до 160 000. Где контролирующие органы, спрашивает медик.

По состоянию на 30 марта в Монастырисской районной больницы осталось 8 врачей, способных оказывать медицинскую помощь. Поток пациентов за несколько дней устремится в соседние районы и если ничего не изменится, все будет происходить по тому же сценарию. Что дальше?

"В заявлениях чиновников мы слышим о выделении средств, а с телеэкранов узнаем о прибытии грузов со средствами борьбы с коронавирусом, однако на практике мы не получаем ничего, кроме советов выживать собственными силами и традиционных угроз", - говорится в заявлении.

Медики требуют от властей немедленного обеспечения медицинских учреждений области индивидуальными средствами защиты, ПЦР-диагностики, и аппаратурой ИВЛ, срочного изменения механизмов закупки медицинского оборудования и материалов.

Увага! Ми, група медичних працівників Козівського району Тернопільської області звертаємося до усіх користувачів... Опубліковано Dmytro Karach Понеділок, 30 березня 2020 р.

Напомним, в Тернопольской области количество больных COVID-19 выросла до 78. За минувшие сутки обнаружили 18 новых случаев заражения. 58 из них с Монастырского района.

28 марта сообщалось, что в Монастырском районе Тернопольской области зафиксировано 36 случаев COVID-19, из которых 21 у медиков. На следующий день количество больных медицинских работников возросло до 24.