На Буковине за день обнаружили 39 новых больных - председатель ОГА
Как передает RegioNews, ссылаясь на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осадчука, таким образом общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составила 143 человека.
В то же время на Буковине 1 апреля от коронавируса выздоровел еще 1 человек – с с. Колинковцы Хотинского района. Таким образом, общее количество вылечившихся составила 8 человек.
География распространения новых случаев выглядит так:
Привороки Глыбоцкого района – 5
Брусника Кицманского района – 5
Черновцы – 5
Глубокая – 4
Каменка Глыбоцкого района – 2
Луковица Глыбоцкого района – 2
Чагор Глыбоцкого района – 2
Нижние Становцы Кицманского района – 2
Заставная – 2
Юркивцы Заставновского района – 2
Колинковцы Хотинского района – 2
Большой Кучуров Сторожинецкого района – 2
Молодия Глыбоцкого района – 1
Новый Вовчинец Глыбоцкого района – 1
Тисовец Сторожинецкого района – 1
Сторожинец – 1
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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Черновицкой области было зафиксировано 104 случая инфицирования коронавирусом, 5 и 7 умерших выздоровевших пациентов. Среди больных есть даже гражданин Италии. Темпы распространения COVID-19 в области составляют 700% за десять дней. Согласно решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда.
По состоянию на 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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