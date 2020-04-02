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На Буковине за день обнаружили 39 новых больных - председатель ОГА
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02 апреля 2020, 08:31 7

На Буковине за день обнаружили 39 новых больных - председатель ОГА

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02 апреля 2020, 08:31 7
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В Черновицкой области за последние сутки официально подтверждено 39 новых случая заражения коронавирусом, среди которых 10 врачей, четверо из них заразились на рабочем месте
Фото: promin.cv.ua
В Черновицкой области за последние сутки официально подтверждено 39 новых случая заражения коронавирусом, среди которых 10 врачей, четверо из них заразились на рабочем месте

Как передает RegioNews, ссылаясь на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осадчука, таким образом общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составила 143 человека.

В то же время на Буковине 1 апреля от коронавируса выздоровел еще 1 человек – с с. Колинковцы Хотинского района. Таким образом, общее количество вылечившихся составила 8 человек.

География распространения новых случаев выглядит так:

Привороки Глыбоцкого района – 5
Брусника Кицманского района – 5
Черновцы – 5
Глубокая – 4
Каменка Глыбоцкого района – 2
Луковица Глыбоцкого района – 2
Чагор Глыбоцкого района – 2
Нижние Становцы Кицманского района – 2
Заставная – 2
Юркивцы Заставновского района – 2
Колинковцы Хотинского района – 2
Большой Кучуров Сторожинецкого района – 2
Молодия Глыбоцкого района – 1
Новый Вовчинец Глыбоцкого района – 1
Тисовец Сторожинецкого района – 1
Сторожинец – 1

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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Черновицкой области было зафиксировано 104 случая инфицирования коронавирусом, 5 и 7 умерших выздоровевших пациентов. Среди больных есть даже гражданин Италии. Темпы распространения COVID-19 в области составляют 700% за десять дней. Согласно решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда.

По состоянию на 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.


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