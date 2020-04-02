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02 апреля 2020, 12:05 8

Антисептики и маски нас не уберегли: глава Запорожского облсовета рассказал, как его семья лечится от Covid-19

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02 апреля 2020, 12:05 8
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Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак рассказал о том, где он подхватил болезнь и чем лечится сейчас
Фото: Facebook
Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак рассказал о том, где он подхватил болезнь и чем лечится сейчас

Об этом говорится в сюжете телеканала 112, передает RegioNews.

Как известно, у главы Запорожского областного совета Григория Самардака обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом сообщили на сайте ведомства еще 30 марта.

Сам руководитель облсовета отметил, что за границей он не был, а подхватил вирус в Запорожье. Семья Самардака заранее запаслась средствами защиты, но как признался сам чиновник, их это не спасло от заражения.

"Мы еще три недели назад подготовились: приобрели маски, дезинфицирующие средства. Все у нас есть, но как видите, это нас не уберегло. Поэтому сейчас необходимо пройти весь путь лечения, стать на ноги, чтобы работать на благо громады", - сообщил он.

Глава области рассказал, что лечение назначил семейный врач, с которым он периодически общается. Сейчас у чиновника наблюдается незначительное повышение температуры и ломота в теле, но кашля нет.

"Как всем известно, на сегодняшний момент единого протокола лечения нет. В зависимости от случая, в зависимости от симптомов (назначаются рекомендации относительно лечения – ред.). Нам советовали пить много воды, укреплять иммунитет витамином С и придерживаться всех условий карантина", - сообщил Самардак.

Сейчас врачи советуют семье пглавы облсовета следить за самочувствием и дыханием, ведь есть риск заболеть пневмонией.

Напомним, что в Запорожской области зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. В Запорожье - 9 больных, по области - 13. Среди больных в Мелитополе - главный врач больницы, а в Запорожье - председатель Запорожского облсовета.


коронавирус карантин Запорожье Мелитополь Григорий Самардак
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