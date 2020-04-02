Антисептики и маски нас не уберегли: глава Запорожского облсовета рассказал, как его семья лечится от Covid-19
Об этом говорится в сюжете телеканала 112, передает RegioNews.
Как известно, у главы Запорожского областного совета Григория Самардака обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом сообщили на сайте ведомства еще 30 марта.
Сам руководитель облсовета отметил, что за границей он не был, а подхватил вирус в Запорожье. Семья Самардака заранее запаслась средствами защиты, но как признался сам чиновник, их это не спасло от заражения.
"Мы еще три недели назад подготовились: приобрели маски, дезинфицирующие средства. Все у нас есть, но как видите, это нас не уберегло. Поэтому сейчас необходимо пройти весь путь лечения, стать на ноги, чтобы работать на благо громады", - сообщил он.
Глава области рассказал, что лечение назначил семейный врач, с которым он периодически общается. Сейчас у чиновника наблюдается незначительное повышение температуры и ломота в теле, но кашля нет.
"Как всем известно, на сегодняшний момент единого протокола лечения нет. В зависимости от случая, в зависимости от симптомов (назначаются рекомендации относительно лечения – ред.). Нам советовали пить много воды, укреплять иммунитет витамином С и придерживаться всех условий карантина", - сообщил Самардак.
Сейчас врачи советуют семье пглавы облсовета следить за самочувствием и дыханием, ведь есть риск заболеть пневмонией.
Напомним, что в Запорожской области зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. В Запорожье - 9 больных, по области - 13. Среди больных в Мелитополе - главный врач больницы, а в Запорожье - председатель Запорожского облсовета.
- 12:18 02 апреля Один за одним: гумпомощь из Китая будет прилетать ежедневно 24/7
- 12:05 02 апреля Антисептики и маски нас не уберегли: глава Запорожского облсовета рассказал, как его семья лечится от Covid-19
- 12:00 02 апреля Тернопольская область: количество больных COVID-19 превысило сотню, среди них 7 детей
- 11:59 02 апреля Назначили первого заместителя генпрокурора Украины
- 11:49 02 апреля В Минздраве заявили, что все жертвы коронавируса в Украине – люди за 50
- 11:40 02 апреля Бизнес Харькова тратит миллионы на помощь медикам, а Кернес – на зоопарк
- 09:08 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака