Один за одним: гумпомощь из Китая будет прилетать ежедневно 24/7
Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.
"В этот раз помогаем аптечным сетям перевести обычные маски для населения. Сегодня наш воздушный мост работает в следующем режиме: как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева", - написал он.
По словам Тимошенко, так будет происходить каждый день без перерывов и выходных.
Отметим, по нашим подсчетам, это уже третий самолет с медпомощью из Китая.
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Напомним, вторая партия медицинского груза из Китая прибыла в Киев 29 марта - в Украину доставили 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.
23 марта самолет ВСУ Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
По состоянию на утро 2 апреля в Украине подтверждены 804 случая COVID-19, 20 летальных и 13 человек выздоровели.
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