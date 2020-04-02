12:33  02 апреля
В Украине на коронавирус заболели 57 детей
12:36  02 апреля
Коронавирус в Киеве: зафиксирована первая смерть и 161 случай инфицирования
12:18  02 апреля
Один за одним: гумпомощь из Китая будет прилетать ежедневно 24/7
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2020, 12:18 7

Один за одним: гумпомощь из Китая будет прилетать ежедневно 24/7

Читайте також
українською мовою
02 апреля 2020, 12:18 7
Читайте також українською мовою
Очередной украинский самолет прилетел в Китай за медицинскими масками для аптек в Украине. Отныне самолеты так будут курсировать друг за другом
Фото: facebook
Очередной украинский самолет прилетел в Китай за медицинскими масками для аптек в Украине. Отныне самолеты так будут курсировать друг за другом

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

"В этот раз помогаем аптечным сетям перевести обычные маски для населения. Сегодня наш воздушный мост работает в следующем режиме: как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева", - написал он.

По словам Тимошенко, так будет происходить каждый день без перерывов и выходных.

Отметим, по нашим подсчетам, это уже третий самолет с медпомощью из Китая.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, вторая партия медицинского груза из Китая прибыла в Киев 29 марта - в Украину доставили 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

23 марта самолет ВСУ Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 2 апреля в Украине подтверждены 804 случая COVID-19, 20 летальных и 13 человек выздоровели.


Китай коронавирус помощь самолет маски гуманитарная помощь
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
02 апреля 2020, 09:08
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Последние Популярные
Олег Сенцов
Ирина Бублик
Янина Соколовская
Все блоги »
Бизнес Харькова тратит миллионы на помощь медикам, а Кернес – на зоопарк
02 апреля 2020, 11:40
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »