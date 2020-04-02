Один за одним: гумпомощь из Китая будет прилетать ежедневно 24/7

Очередной украинский самолет прилетел в Китай за медицинскими масками для аптек в Украине. Отныне самолеты так будут курсировать друг за другом

Фото: facebook

Очередной украинский самолет прилетел в Китай за медицинскими масками для аптек в Украине. Отныне самолеты так будут курсировать друг за другом

.