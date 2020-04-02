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Ірина Федоляк
Журналіст
02 квітня 2020, 12:33 28

В Україні на коронавірус захворіли 57 дітей

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02 квітня 2020, 12:33 28
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В Україні зафіксовано 804 випадки захворювання на COVID-19. Понад 60% це люди від 30 до 60 років
Фото з відкритих джерел
В Україні зафіксовано 804 випадки захворювання на COVID-19. Понад 60% це люди від 30 до 60 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Центру громадського здоров’я України у Facebook.

Коронавірусну інфекцію підтверджено у 57 дітей та 747 дорослих. Госпіталізовано 398 осіб, з яких 15 — на штучній вентиляції легень.

Найбільша частка захворілих серед осіб від 30 до 60 років – 60,7%.

Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Серед померлих 15 жінок та 5 чоловіків. Більшість з них віком від 50-ти років.

13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

За контактними особами виявлених або підтверджених випадків COVID-19 проводиться моніторинг стану здоров’я.

Аналітика підтверджених випадків COVID-19 (станом на 2 квітня, 10:00) Нову коронавірусну інфекцію підтверджено у 57...

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Четвер, 2 квітня 2020 р.

Найбільша кількість хворих у Києві, Чернівецькій і Тернопільській областях, там показники інфікованих перевищили сотню.

У Тернопільській області серед хворих 7 дітей. Кількість хворих зростає у Монастириському, Заліщицькому та Козівському районах.

Крім того, у Тернопільській області лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19. Оснащення багатьох районних лікарень в умовах пандемії недостатнє, бракує навіть засобів індивідуального захисту та діагностики.

У Чернівецькій області за минулу добу офіційно підтверджено 39 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких є 10 лікарів, четверо з них заразилися на робочому місці.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що всі жертви коронавірусу в Україні – люди за 50. Найбільше на летальність перебігу коронавірусної хвороби впливають супутні захворювання та вік.

В Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня.

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