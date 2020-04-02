В Україні на коронавірус захворіли 57 дітей

В Україні зафіксовано 804 випадки захворювання на COVID-19. Понад 60% це люди від 30 до 60 років

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В Україні зафіксовано 804 випадки захворювання на COVID-19. Понад 60% це люди від 30 до 60 років

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