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Ирина Федоляк
Журналист
02 апреля 2020, 12:00 3

Тернопольская область: количество больных COVID-19 превысило сотню, среди них 7 детей

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02 апреля 2020, 12:00 3
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Количество больных растет в Монастырсском, Залещецком и Козивском районах
Фото иллюстративное
Количество больных растет в Монастырсском, Залещецком и Козивском районах

За сутки подтверждено 8 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

Согласно данным областного лабораторного центра в Тернопольской области зафиксировали 106 случаев COVID-19.

77 это жители Монастырисского района (1 – летальный)

14 – жители Залещицкого района

7 – жители Козовского района

3 – жители города Тернополя

2 – жители Кременецкого района

1 – жительница Бучацкого района

1 – житель Тернопольского района

1 – житель Бережанского района

В Тернопольских больницах 20 больных COVID-19. В детской больнице находится 11 пациентов с подтвержденным COVID-19. 7 из них - дети.

Двое мужчин из Тернополя – 55 и 62 года находятся на амбулаторном лечении. Медики обследовали людей, контактировавших с ними, COVID-19 не обнаружили. Третий случай заболевания коронавирусом в Тернополе подтвердился у мужчины 55-ти лет, который вернулся из Польши. Сейчас он находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

На самоизоляции находится 449 тернополян.

В Украине 804 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. 13 человек уже выздоровели.

Количество больных COVID-19 в Тернопольской области 1 апреля составляла 98 человек. Среди них мэр Монастырска.

Напомним, в Тернополе по 10 тысяч гривен доплаты получат медики, которые работают с больными COVID-19. Доплату получат врачи и медицинские сестры.

В Тернопольской области врачи заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19. Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточное, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики.

В Тернополе запретили детям выходить на улицу без взрослых. В городе запретили пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках больше двух человек.

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