В Минздраве заявили, что все жертвы коронавируса в Украине – люди за 50

Больше всего на летальность течения коронавирусной болезни влияют сопутствующие заболевания и возраст

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Больше всего на летальность течения коронавирусной болезни влияют сопутствующие заболевания и возраст

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 2 апреля.

"Сейчас мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших - 15 женщин и 5 мужчин. Все они лица старше 50 лет. Почти все умершие - 88% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с Covid-19", - сказал он.

В то же время санврач призвал людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома.

Как отметил Ляшко, мировая летальность коронавируса составляет 5%. В Украине - 2,5%, в Италии - 11%, в Испании - 9%.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта.

По состоянию на утро 2 апреля в Украине подтверждены 804 случая COVID-19, 20 летальных и 13 человек выздоровели.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.