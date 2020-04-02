09:31  02 апреля
Боевики на Донбассе активизировались в районе группировки "Восток", есть раненые
09:01  02 апреля
Коронавирус на Херсонщине: обнаружили три новых случая, один - летальный, облцентр закрыли на карантин
12:18  02 апреля
Один за одним: гумпомощь из Китая будет прилетать ежедневно 24/7
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2020, 11:49 10

В Минздраве заявили, что все жертвы коронавируса в Украине – люди за 50

Читайте також
українською мовою
02 апреля 2020, 11:49 10
Читайте також українською мовою
Больше всего на летальность течения коронавирусной болезни влияют сопутствующие заболевания и возраст
Фото: скрин с видео
Больше всего на летальность течения коронавирусной болезни влияют сопутствующие заболевания и возраст

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 2 апреля.

"Сейчас мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших - 15 женщин и 5 мужчин. Все они лица старше 50 лет. Почти все умершие - 88% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с Covid-19", - сказал он.

В то же время санврач призвал людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома.

Как отметил Ляшко, мировая летальность коронавируса составляет 5%. В Украине - 2,5%, в Италии - 11%, в Испании - 9%.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, ранее в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта.

По состоянию на утро 2 апреля в Украине подтверждены 804 случая COVID-19, 20 летальных и 13 человек выздоровели.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.


коронавирус смерть заражение болезнь Виктор Ляшко возраст
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
02 апреля 2020, 09:08
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Последние Популярные
Олег Сенцов
Ирина Бублик
Янина Соколовская
Все блоги »
Бизнес Харькова тратит миллионы на помощь медикам, а Кернес – на зоопарк
02 апреля 2020, 11:40
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »