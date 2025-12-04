В Тернопольской области из-за короткого замыкания погибла женщина

Фото: Национальная полиция

В Большой Березовице Тернопольской области произошла трагедия: из-за короткого замыкания погибла женщина. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагический случай произошел 3 декабря. В службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о задымлении в одном из частных домов.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Внутри задымленного помещения они обнаружили бездыханное тело 60-летней женщины, которая передвигалась по инвалидному креслу.

Предварительно установлено, что тление бытовых вещей произошло из-за короткого замыкания электроудлинителя.

Родственники погибшей на момент возникновения пожара были на работе, и успели вызвать спасателей только по возвращению, но спасти женщину не удалось.

По факту смерти открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Полиция и спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

следить за исправностью электроприборов,

не перегружать розетки, не оставлять их включенными без присмотра.

Напомним, недавно в Винницкой области загорелся жилой дом, погибла 90-летняя женщина. Ее тело обнаружили в одной из комнат дома. Как выяснили специалисты, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.