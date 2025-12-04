12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
10:34  04 декабря
Смертельное ДТП в Одесской области: погибли двое подростков
09:30  04 декабря
В Киеве задержали "целительницу", которая обворовывала людей на улицах
UA | RU
UA | RU
04 декабря 2025, 13:36

В Тернопольской области из-за короткого замыкания погибла женщина

04 декабря 2025, 13:36
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Большой Березовице Тернопольской области произошла трагедия: из-за короткого замыкания погибла женщина. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагический случай произошел 3 декабря. В службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о задымлении в одном из частных домов.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Внутри задымленного помещения они обнаружили бездыханное тело 60-летней женщины, которая передвигалась по инвалидному креслу.

Предварительно установлено, что тление бытовых вещей произошло из-за короткого замыкания электроудлинителя.

Родственники погибшей на момент возникновения пожара были на работе, и успели вызвать спасателей только по возвращению, но спасти женщину не удалось.

По факту смерти открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Полиция и спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

  • следить за исправностью электроприборов,
  • не перегружать розетки, не оставлять их включенными без присмотра.

Напомним, недавно в Винницкой области загорелся жилой дом, погибла 90-летняя женщина. Ее тело обнаружили в одной из комнат дома. Как выяснили специалисты, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область короткое замыкание женщина дым спасатели полиция несчастный случай
В Одессе произошла серия взрывов в многоэтажке, мужчина взорвал 3 гранаты
03 декабря 2025, 22:36
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
03 декабря 2025, 13:58
Смертельное ДТП в Киевской области: мужчина выбежал на дорогу и попал под колеса
02 декабря 2025, 17:55
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Усик получил "зеленый свет" от WBC на защиту титула
04 декабря 2025, 13:50
"Квартал 95" создал новую продакшн-компанию без Миндича
04 декабря 2025, 13:18
Стало известно, сколько священников забронировано в Хмельницкой области
04 декабря 2025, 12:48
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
04 декабря 2025, 12:40
"Позвонили из банка" и украли деньги: на Буковине мошенники ограбили счета людей
04 декабря 2025, 12:20
Эйфория Кремля или на чем держится логика Путина
04 декабря 2025, 12:14
В Херсоне из-за атак РФ остановили ТЭЦ: без тепла более 40 тысяч абонентов
04 декабря 2025, 11:56
На Хмельнитчине легковушка врезалась в дерево: водитель погиб на месте
04 декабря 2025, 11:41
Правительство готовится к масштабным кадровым ротациям в декабре – Железняк
04 декабря 2025, 11:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Все блоги »