Смертельное ДТП в Киевской области: мужчина выбежал на дорогу и попал под колеса
Авария произошла 2 декабря в поселке Глеваха. К сожалению, потерпевший не выжил
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно, 54-летний водитель грузовика двигался по автодороге Т-1023. Он сбил пешехода, внезапно выскочившего на дорогу. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Правоохранители начали досудебное расследование.
Напомним, в Черкасской области будут судить отца, который разрешил несовершеннолетнему сыну сесть за руль. Ему грозит штраф или лишение свободы.
В Тернопольской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклистВсе новости »
01 декабря 2025, 13:33Массовое ДТП в Хмельнитчине: 18 травмированных, водитель предстанет перед судом
29 ноября 2025, 16:23В Житомире под колесами легковушки погибла 64-летняя женщина
29 ноября 2025, 14:44
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Каменском мужчина задушил сожительницу и пытался выдать ее смерть за несчастный случай
02 декабря 2025, 20:05США прекратили финансовую поддержку Украины, – Трамп
02 декабря 2025, 19:51Фермеры теряют из-за снижения закупочных цен на свиней, в то время как цены на свинину не падают
02 декабря 2025, 19:46Уже завтра стартует программа: украинцы получат бесплатные билеты на поезд на 3000 км
02 декабря 2025, 19:25Жилищные ваучеры для переселенцев: Минразвития предоставило дополнительные разъяснения
02 декабря 2025, 19:21В Украине признают неспособность отвоевывать оккупированные территории
02 декабря 2025, 19:14Bloomberg: Украина повредила главный маршрут для экспорта казахстанской нефти
02 декабря 2025, 19:13Во Львове установили новогоднюю елку: праздничное открытие уже в эту пятницу - видео
02 декабря 2025, 19:10В Киеве на Оболони при пожаре погиб житель квартиры на 8 этаже
02 декабря 2025, 19:03Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска на Закарпатье
02 декабря 2025, 18:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все блоги »