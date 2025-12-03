На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
Правоохранители установили личность женщины, которая совершила хулиганские действия на Аллее памяти в селе Лановцы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
К сотрудникам отделения полиции №1 г. Лановцы поступило сообщение о том, что в центре города неизвестная женщина ведет себя неадекватно и разбрасывает цветы и лампадки на Аллее памяти, где размещены фотографии погибших Героев.
Выехав на место происшествия, стражи порядка задержали 36-летнюю местную жительницу. Свой поступок она объяснить не смогла.
После инцидента женщину доставили в психоневрологический диспансер для оказания медицинской помощи.
За совершенное женщине грозит штраф или ограничение свободы.
