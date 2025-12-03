14:56  03 декабря
03 декабря

Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев

Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
українською мовою

Правоохранители установили личность женщины, которая совершила хулиганские действия на Аллее памяти в селе Лановцы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К сотрудникам отделения полиции №1 г. Лановцы поступило сообщение о том, что в центре города неизвестная женщина ведет себя неадекватно и разбрасывает цветы и лампадки на Аллее памяти, где размещены фотографии погибших Героев.

Выехав на место происшествия, стражи порядка задержали 36-летнюю местную жительницу. Свой поступок она объяснить не смогла.

После инцидента женщину доставили в психоневрологический диспансер для оказания медицинской помощи.

За совершенное женщине грозит штраф или ограничение свободы.

Как сообщалось, в Тернопольской области подросток вылез на памятник Герою Небесной Сотни. Инцидент произошел в селе Дунаев.

