В Одессе произошла серия взрывов в многоэтажке, мужчина взорвал 3 гранаты
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Пересыпском районе Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
О том, что в одной из квартир в многоэтажке по улице Князя Владимира Великого произошел взрыв, в полицию сообщила одна из жительниц дома.
Там работают полицейские и медики. Устанавливаются все происшествия.
В пабликах люди пишут, что якобы мужчина взорвал три гранаты.
Напомним, в начале октября в Одессе мужчина бросил гранаты у людей. К счастью, они оказались страйкбольными.
