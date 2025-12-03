В Одессе произошла серия взрывов в многоэтажке, мужчина взорвал 3 гранаты

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

О том, что в одной из квартир в многоэтажке по улице Князя Владимира Великого произошел взрыв, в полицию сообщила одна из жительниц дома.



Там работают полицейские и медики. Устанавливаются все происшествия.

В пабликах люди пишут, что якобы мужчина взорвал три гранаты.

Напомним, в начале октября в Одессе мужчина бросил гранаты у людей. К счастью, они оказались страйкбольными.