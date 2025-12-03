22:36  03 декабря
В Одессе произошла серия взрывов в многоэтажке, мужчина взорвал 3 гранаты
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 22:36

В Одессе произошла серия взрывов в многоэтажке, мужчина взорвал 3 гранаты

03 декабря 2025, 22:36
иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Пересыпском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

О том, что в одной из квартир в многоэтажке по улице Князя Владимира Великого произошел взрыв, в полицию сообщила одна из жительниц дома.

Там работают полицейские и медики. Устанавливаются все происшествия.

В пабликах люди пишут, что якобы мужчина взорвал три гранаты.

Напомним, в начале октября в Одессе мужчина бросил гранаты у людей. К счастью, они оказались страйкбольными.

