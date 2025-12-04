На Тернопільщині через коротке замикання загинула жінка

Фото: Національна поліція

У Великій Березовиці, що на Тернопільщині, сталася трагедія: через коротке замикання загинула жінка. Поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати всі обставини інциденту

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагічний випадок стався 3 грудня. До служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про задимлення в одному з приватних будинків.

На місце події прибули рятувальники та поліція. Всередині задимленого приміщення вони виявили бездиханне тіло 60-річної жінки, яка пересувалася на інвалідному кріслі.

Попередньо встановлено, що тління побутових речей сталося через коротке замикання електроподовжувача.

Родичі загиблої на момент виникнення пожежі були на роботі, і встигли викликати рятувальників лише після повернення, але врятувати жінку не вдалося.

За фактом смерті відкрито провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Поліція та рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки:

стежити за справністю електроприладів,

не перевантажувати розетки, не залишати їх увімкненими без нагляду.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині загорівся житловий будинок, загинула 90-річна жінка. Її тіло знайшли в одній з кімнат будинку. Як з'ясували фахівці, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.