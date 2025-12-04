12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
10:34  04 грудня
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
09:30  04 грудня
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2025, 13:36

На Тернопільщині через коротке замикання загинула жінка

04 грудня 2025, 13:36
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Великій Березовиці, що на Тернопільщині, сталася трагедія: через коротке замикання загинула жінка. Поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати всі обставини інциденту

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагічний випадок стався 3 грудня. До служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про задимлення в одному з приватних будинків.

На місце події прибули рятувальники та поліція. Всередині задимленого приміщення вони виявили бездиханне тіло 60-річної жінки, яка пересувалася на інвалідному кріслі.

Попередньо встановлено, що тління побутових речей сталося через коротке замикання електроподовжувача.

Родичі загиблої на момент виникнення пожежі були на роботі, і встигли викликати рятувальників лише після повернення, але врятувати жінку не вдалося.

За фактом смерті відкрито провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Поліція та рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки:

  • стежити за справністю електроприладів,
  • не перевантажувати розетки, не залишати їх увімкненими без нагляду.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині загорівся житловий будинок, загинула 90-річна жінка. Її тіло знайшли в одній з кімнат будинку. Як з'ясували фахівці, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область коротке замикання жінка дим рятувальники поліція нещасний випадок
В Одесі сталася серія вибухів у багатоповерхівці, чоловік підірвав 3 гранати
03 грудня 2025, 22:36
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
03 грудня 2025, 13:58
Смертельна ДТП на Київщині: чоловік вибіг на дорогу та потрапив під колеса
02 грудня 2025, 17:55
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Європейські лідери закликали Зеленського до обережності, звинувативши США у "зраді" України та Європи
04 грудня 2025, 14:54
На Київщині чоловік загинув у пожежі: що відомо про трагедію
04 грудня 2025, 14:35
Відома українська спортсменка заявила, що отримала російське громадянство
04 грудня 2025, 14:25
Забирали останні гроші: в Києві аферисти обманули пенсіонерів на майже півтора мільйони
04 грудня 2025, 13:55
Усик отримав "зелене світло" від WBC на захист титулу
04 грудня 2025, 13:50
"Квартал 95" створив нову продакшн-компанію без Міндіча
04 грудня 2025, 13:18
Стало відомо, скільки священників заброньовано на Хмельниччині
04 грудня 2025, 12:48
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
04 грудня 2025, 12:40
"Подзвонили з банку" і вкрали гроші: на Буковині шахраї пограбували рахунки людей
04 грудня 2025, 12:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Всі блоги »