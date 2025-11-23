Фото: Национальная полиция Украины

За сутки в Донецкой области во время обстрелов погибли четверо гражданских, еще четверо получили ранения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За 22 ноября в Донецкой области от российских обстрелов погибли четыре гражданских и еще четверо получили ранения. Информацию подтвердили в полиции региона.

В течение дня зафиксировано более 2 тысяч ударов по фронтовой линии и жилым кварталам. Разрушениям подверглись восемь гражданских объектов, среди них два жилых дома.

Разрушение в результате обстрелов

В Краматорске в результате шести обстрелов погибли три человека, еще двое получили травмы. В Лимане обстрел унес жизнь женщины. В Константиновке из-за ударов FPV-дрона и артиллерии пострадали двое гражданских.

Правоохранители открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления. Полиция и СБУ документируют последствия обстрелов и устанавливают всех причастных к атакам.

Напомним, в Запорожье вражеский дрон попал во вход супермаркета на первом этаже жилого многоэтажного дома, поранив пятерых гражданских разной степени тяжести.