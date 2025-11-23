Фото: Телеграм/Файний Тернопіль

У Тернополі відбувається прощання з родиною, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Тернополі тривають церемонії прощання із загиблими внаслідок російського удару по житловому кварталу, серед яких жителька Марія та її двоє дітей – Каміла і Назар. За інформацією місцевих медіа, їхній батько Камаль став єдиним, хто вижив у квартирі під час трагедії, і протягом кількох днів перебував біля місця руйнування в очікуванні результатів рятувальних робіт.

Пошукові операції на місці надзвичайної події офіційно завершили 22 листопада о 18:00. Працівники ДСНС, поліція та інші служби розбирали завали безперервно чотири доби. За оновленими даними правоохоронців, кількість загиблих зросла до 33 людей, серед них шестеро дітей. Поранення отримали 94 громадяни, включно з 18 дітьми. Більшість постраждалих перебуває під наглядом медиків, а частина – у стаціонарах місцевих лікарень.

Поліція повідомляє, що після завершення рятувальних робіт тривають слідчі та процесуальні дії. Нині шестеро людей вважаються зниклими безвісти, а знайдені на місці події фрагменти тіл передані на експертизу. До правоохоронних органів уже звернулися 622 мешканці, які постраждали від обстрілу. Більшість заяв стосуються зруйнованих або пошкоджених квартир і будинків. Патрулі продовжують роботу в районі, щоб допомагати людям і підтримувати порядок.

Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Унаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі. Рятувальникам вдалося знайти під завалами одну людину живою. Місцева влада та служби досі працюють над ліквідацією наслідків інциденту й наданням допомоги постраждалим родинам.

У мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.