14:45  23 листопада
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
11:49  23 листопада
Прорив у лікуванні діабету 1-го типу вперше за 100 років: нова терапія допомагає організму виробляти власний інсулін
09:00  23 листопада
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2025, 14:45

Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми

23 листопада 2025, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Файний Тернопіль
Читайте также
на русском языке

У Тернополі відбувається прощання з родиною, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Тернополі тривають церемонії прощання із загиблими внаслідок російського удару по житловому кварталу, серед яких жителька Марія та її двоє дітей – Каміла і Назар. За інформацією місцевих медіа, їхній батько Камаль став єдиним, хто вижив у квартирі під час трагедії, і протягом кількох днів перебував біля місця руйнування в очікуванні результатів рятувальних робіт.

Пошукові операції на місці надзвичайної події офіційно завершили 22 листопада о 18:00. Працівники ДСНС, поліція та інші служби розбирали завали безперервно чотири доби. За оновленими даними правоохоронців, кількість загиблих зросла до 33 людей, серед них шестеро дітей. Поранення отримали 94 громадяни, включно з 18 дітьми. Більшість постраждалих перебуває під наглядом медиків, а частина – у стаціонарах місцевих лікарень.

Поліція повідомляє, що після завершення рятувальних робіт тривають слідчі та процесуальні дії. Нині шестеро людей вважаються зниклими безвісти, а знайдені на місці події фрагменти тіл передані на експертизу. До правоохоронних органів уже звернулися 622 мешканці, які постраждали від обстрілу. Більшість заяв стосуються зруйнованих або пошкоджених квартир і будинків. Патрулі продовжують роботу в районі, щоб допомагати людям і підтримувати порядок.

Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Унаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі. Рятувальникам вдалося знайти під завалами одну людину живою. Місцева влада та служби досі працюють над ліквідацією наслідків інциденту й наданням допомоги постраждалим родинам.

У мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль похорон прощання загиблі родина діти дитина наслідки атака
Ворог завдав ударів по житлових районах Херсонщини: четверо загиблих та 11 поранених
23 листопада 2025, 13:30
Унаслідок російських ударів по Донеччині загинуло четверо людей та четверо поранені
23 листопада 2025, 12:37
Дрон поцілив у магазин на першому поверсі багатоповерхівки в Запоріжжі – 5 поранених
23 листопада 2025, 10:54
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Український співак Melovin отримав пропозицію від військового прямо на Майдані Незалежності
23 листопада 2025, 18:00
Поточна версія мирного плану США відповідає більшості українських пріоритетів, – Умєров
23 листопада 2025, 17:35
У Дніпрі підозрюваний у стрілянині 46-річний чоловік спричинив поранення двом містянам
23 листопада 2025, 17:00
Внаслідок бойових дій з боку окупанта зруйнувана майже вся генерація на Чернігівщині, – The Guardian
23 листопада 2025, 16:33
В Женеві продовжуються важливі переговори щодо завершення війни в Україні, – Зеленський
23 листопада 2025, 16:17
Українські спецпризначенці знищили склади дронів та позиції окупантів у Донецькій області
23 листопада 2025, 15:48
На Івано-Франківщині зіткнулися два авто: обидві машини злетіли в кювет, є постраждалі
23 листопада 2025, 15:05
Українська делегація розпочала переговори у Женеві з радниками США та Європи
23 листопада 2025, 13:45
Ворог завдав ударів по житлових районах Херсонщини: четверо загиблих та 11 поранених
23 листопада 2025, 13:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »