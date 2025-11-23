14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
23 ноября 2025, 10:54

Дрон попал в магазин на первом этаже многоэтажного дома в Запорожье – 5 раненых

23 ноября 2025, 10:54
Фото: Национальная полиция Украины
В Запорожье беспилотник попал в магазин в жилом доме, пять человек получили ранения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Запорожье в результате атаки вражеского беспилотника пострадали люди. Дрон попал в жилой многоэтажный дом – во вход в супермаркет на первом этаже.

Дрон попал в магазин на первом этаже

Пятеро граждан получили ранения разной степени тяжести. Полицейские-парамедики первыми оказали помощь пострадавшим и передали медикам скорой для транспортировки в больницы.

Правоохранители провели поквартирный обход, чтобы проверить, есть ли еще пострадавшие среди жильцов дома. На месте также работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники, документирующие последствия атаки.

Расследование обстрела продолжается, устанавливаются все происшествия.

Напомним, после очередной ночной атаки на Днепр количество пострадавших возросло до 15 человек, трое из которых оставались в больницах в средней степени тяжести с травмами головы, рваными ранами и отравлением продуктами горения.

Запорожье беспилотники атака шахед обстрел супермаркет магазин раненые
