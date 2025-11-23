Фото: Национальная полиция Украины

В Запорожье беспилотник попал в магазин в жилом доме, пять человек получили ранения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Запорожье в результате атаки вражеского беспилотника пострадали люди. Дрон попал в жилой многоэтажный дом – во вход в супермаркет на первом этаже.

Дрон попал в магазин на первом этаже

Пятеро граждан получили ранения разной степени тяжести. Полицейские-парамедики первыми оказали помощь пострадавшим и передали медикам скорой для транспортировки в больницы.

Правоохранители провели поквартирный обход, чтобы проверить, есть ли еще пострадавшие среди жильцов дома. На месте также работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники, документирующие последствия атаки.

Расследование обстрела продолжается, устанавливаются все происшествия.

