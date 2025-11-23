Дрон попал в магазин на первом этаже многоэтажного дома в Запорожье – 5 раненых
В Запорожье беспилотник попал в магазин в жилом доме, пять человек получили ранения
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В Запорожье в результате атаки вражеского беспилотника пострадали люди. Дрон попал в жилой многоэтажный дом – во вход в супермаркет на первом этаже.
Пятеро граждан получили ранения разной степени тяжести. Полицейские-парамедики первыми оказали помощь пострадавшим и передали медикам скорой для транспортировки в больницы.
Правоохранители провели поквартирный обход, чтобы проверить, есть ли еще пострадавшие среди жильцов дома. На месте также работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники, документирующие последствия атаки.
Расследование обстрела продолжается, устанавливаются все происшествия.
Напомним, после очередной ночной атаки на Днепр количество пострадавших возросло до 15 человек, трое из которых оставались в больницах в средней степени тяжести с травмами головы, рваными ранами и отравлением продуктами горения.