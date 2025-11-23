14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
23 ноября 2025, 13:30

Враг нанес удары по жилым районам Херсонщины: четверо погибших и 11 раненых

23 ноября 2025, 13:30
Фото: Национальная полиция Украины
После обстрелов на деоккупированных территориях Херсонщины погибли четверо мирных жителей, еще 11 получили ранения

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки Херсонская область вновь подверглась обстрелам со стороны российских войск. Враг применял реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы и беспилотники разных типов.

В результате атак четверо мирных жителей погибли, еще 11 получили ранения, среди которых есть малолетний ребенок. Кроме того, повреждены пять многоквартирных домов и 18 частных домов. Пострадали также автомобили, административное здание, магазин, хозяйственная постройка, АЗС, здание коммунального предприятия и башня мобильной связи.

Враг продолжает наносить удары по жилым районам

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции, криминалисты и взрывотехники, а также представители других экстренных служб. Они документируют последствия обстрелов и собирают доказательства для открытия уголовных производств по фактам военных преступлений.

Напомним, за минувшие сутки российские обстрелы Донецкой области унесли жизни четырех гражданских и ранили еще четырех – оккупанты выпустили более 2 тысяч ударов по фронтовой линии и жилым кварталам.

