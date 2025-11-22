Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВД Владислава Гайваненко.

По его словам, враг ударил беспилотниками по Вербковской общине Павлоградского района. Возник пожар. В результате атаки там изуродована инфраструктура.

На Синельниковщине россияне атаковали Дубовиковскую общину. Пострадала 57-летняя женщина. Повреждены социальное учреждение и линия электропередач.

Никопольщину российская армия обстреливала из артиллерии и FPV-дронов. Россияне нанесли удары по самому Никополю, Покровскому, Марганецкому, Красногригоревскому общинам. Горел частный дом.

Как сообщалось, в Днепропетровской области правоохранители эвакуировали раненую женщину под прицелом российского дрона. Событие произошло в Никопольщине.