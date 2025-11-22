09:15  22 ноября
Снег, гололедица и метели: украинцев предупредили об усложнении погодных условий
08:25  22 ноября
РФ атаковала пункт пропуска в Одесские области на границе с Румынией
07:56  22 ноября
В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2025, 10:47

Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами

22 ноября 2025, 10:47
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Войска РФ снова атаковали Днепропетровщину дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВД Владислава Гайваненко.

По его словам, враг ударил беспилотниками по Вербковской общине Павлоградского района. Возник пожар. В результате атаки там изуродована инфраструктура.

На Синельниковщине россияне атаковали Дубовиковскую общину. Пострадала 57-летняя женщина. Повреждены социальное учреждение и линия электропередач.

Никопольщину российская армия обстреливала из артиллерии и FPV-дронов. Россияне нанесли удары по самому Никополю, Покровскому, Марганецкому, Красногригоревскому общинам. Горел частный дом.

Как сообщалось, в Днепропетровской области правоохранители эвакуировали раненую женщину под прицелом российского дрона. Событие произошло в Никопольщине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область война РФ атака дрон
Психологическое давление войны: на Днепропетровщине удалось спасти двух человек после попытки суицида
21 ноября 2025, 21:18
Четыре школьника из Днепропетровщины и Черкасщины сорвали планы ФСБ
21 ноября 2025, 18:18
На Днепропетровщине мужчина торговал "билетами за границу" для уклонистов
21 ноября 2025, 14:30
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
"Нафтогаз" подписал важное соглашение о поставках газа из США
22 ноября 2025, 12:28
В Беларуси помиловали десятки граждан Украины: подробности
22 ноября 2025, 11:59
Украинские пограничники уничтожили редкую машину оккупантов в Донецкой области
22 ноября 2025, 11:22
В США сомневаются в победе Украины в войне с Россией
22 ноября 2025, 10:59
США назначили нового спецпредставителя для мирного плана по Украине
22 ноября 2025, 10:18
Что значит "мирный план" от Трампа и Путина и как повлияет политика на поле боя?
22 ноября 2025, 09:47
Снег, гололедица и метели: украинцев предупредили об усложнении погодных условий
22 ноября 2025, 09:15
Умер известный украинский певец и музыкант
22 ноября 2025, 08:43
РФ атаковала пункт пропуска в Одесские области на границе с Румынией
22 ноября 2025, 08:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »