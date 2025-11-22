Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами
Войска РФ снова атаковали Днепропетровщину дронами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВД Владислава Гайваненко.
По его словам, враг ударил беспилотниками по Вербковской общине Павлоградского района. Возник пожар. В результате атаки там изуродована инфраструктура.
На Синельниковщине россияне атаковали Дубовиковскую общину. Пострадала 57-летняя женщина. Повреждены социальное учреждение и линия электропередач.
Никопольщину российская армия обстреливала из артиллерии и FPV-дронов. Россияне нанесли удары по самому Никополю, Покровскому, Марганецкому, Красногригоревскому общинам. Горел частный дом.
Как сообщалось, в Днепропетровской области правоохранители эвакуировали раненую женщину под прицелом российского дрона. Событие произошло в Никопольщине.